Бывшая няня дочери Божены Рынски рассказала об обстановке в семье звезды

Зоя Скрыт, работавшая няней в семье светской львицы и журналистки Божены Рынски, впервые высказалась после появления сообщений о том, что она обратилась в полицию с жалобой на свою нанимательницу.
Ранее несколько Telegram-каналов написали, что Скрыт заявила о мошенничестве со стороны Рынски и обвинила журналистку в жестоком обращении с ребёнком.
Это всё неправда от первого и до последнего слова. Божена платит даже вперёд. Никаких заявлений никуда я не писала. У нас хорошие отношения, и ребёнка все обожают, — сказала бывшая няня «Московскому Комсомольцу».
Дочь Божены Рынски Евгения появилась на свет в марте 2020 года от покойного Игоря Малашенко. Девочку выносила суррогатная мать.
В январе на Рынску пожаловалась в полицию автор книг по кулинарии, блогер Ника Белоцерковская, передавал NEWS.ru. В правоохранительные органы обратился адвокат Белоцерковской. Блогер обвиняет Рынску в угрозах. К заявлению были прикреплены скриншоты переписок и комментариев из Instagram. Полиция начала проверку после этого обращения.
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