Бывшая няня дочери Божены Рынски рассказала об обстановке в семье звезды

https://static.news.ru/photo/1b2ed5da-7904-11eb-8349-96000091f725_660.jpg Божена Рынска Фото: instagram.com/bozhenarynska

Зоя Скрыт, работавшая няней в семье светской львицы и журналистки Божены Рынски, впервые высказалась после появления сообщений о том, что она обратилась в полицию с жалобой на свою нанимательницу.

Ранее несколько Telegram-каналов написали, что Скрыт заявила о мошенничестве со стороны Рынски и обвинила журналистку в жестоком обращении с ребёнком.

Это всё неправда от первого и до последнего слова. Божена платит даже вперёд. Никаких заявлений никуда я не писала. У нас хорошие отношения, и ребёнка все обожают, — сказала бывшая няня «Московскому Комсомольцу».

Дочь Божены Рынски Евгения появилась на свет в марте 2020 года от покойного Игоря Малашенко. Девочку выносила суррогатная мать.

В январе на Рынску пожаловалась в полицию автор книг по кулинарии, блогер Ника Белоцерковская, передавал NEWS.ru. В правоохранительные органы обратился адвокат Белоцерковской. Блогер обвиняет Рынску в угрозах. К заявлению были прикреплены скриншоты переписок и комментариев из Instagram. Полиция начала проверку после этого обращения.