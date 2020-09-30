Подписчики восхитились новой стрижкой Гузеевой

Лариса Гузеева получила шквал комплиментов от поклонников, восхищённых её красотой, после публикации нового фото в своём Instagram. На снимке актриса и телеведущая позирует на фоне рисунка, сделанного её младшей дочерью в детстве.
Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик, — подписала Гузеева публикацию.
Подписчики отметили, что новая стрижка очень идёт звезде и вообще она выглядит гораздо моложе своих лет:
Вам тут больше 35 не дашь, и то с натяжкой.
Также некоторые поклонники отметили художественные таланты дочери,
Как точно ваш ребёнок нарисовала ваши красивые губы.
Гузеевой сейчас 61 год. У неё двое детей от разных браков: 28-летний сын и 20-летняя дочь.
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