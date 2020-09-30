Подписчики восхитились новой стрижкой Гузеевой

https://static.news.ru/photo/60080172-03c0-11eb-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Лариса Гузеева получила шквал комплиментов от поклонников, восхищённых её красотой, после публикации нового фото в своём Instagram. На снимке актриса и телеведущая позирует на фоне рисунка, сделанного её младшей дочерью в детстве.

Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик, — подписала Гузеева публикацию.

Подписчики отметили, что новая стрижка очень идёт звезде и вообще она выглядит гораздо моложе своих лет:

Вам тут больше 35 не дашь, и то с натяжкой.

Также некоторые поклонники отметили художественные таланты дочери, пишут «Невские новости». По мнению некоторых, ребёнку весьма точно удалось уловить и передать на бумаге черты матери:

Как точно ваш ребёнок нарисовала ваши красивые губы.

Гузеевой сейчас 61 год. У неё двое детей от разных браков: 28-летний сын и 20-летняя дочь.

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