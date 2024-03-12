Названа сумма дохода Лещенко от собственного бизнеса вне сцены «Звездач»: Лещенко заработал 20 млн рублей на инженерном бизнесе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заработал 20 млн рублей на своем бизнесе, который связан со сферой инженерии, сообщает Telegram-канал «Звездач». Певец является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр», которое успешно функционирует на рынке уже более 30 лет. Лещенко владеет 50%-й долей в этой компании.

Канал, ссылаясь на данные бухгалтерской отчетности, которую певец подал в налоговую службу, пишет, что выручка компании составила 72 млн рублей с прибылью в 20 млн. Авторы канала отмечают, что артист эстрады исправно платит налоги: 2,2 млн рублей были внесены за заработок, а 1,4 млн — перечислены в СФР и ФМС.

Ранее стало известно, что компания ООО «Войс Медиа Продакшн», принадлежащая на 70% российскому шоумену Александру Ревве, в 2023 году заработала 14 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 7,6 млн рублей. Годом ранее прибыль компании была заметно выше: в 2022-м она заработала 44 млн рублей, а чистый доход составил 39,7 млн рублей.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу обновленного закона о рекламе. По его данным, только на платформе YouTube он рискует потерять около 100 млн рублей.