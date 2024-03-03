Ушел в минус: что с доходами Александра Реввы, как идет его бизнес в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ревва

Российский бизнес шоумена Александра Реввы продолжает приносить доходы, однако появилась информация, что они резко сократились. Сколько он зарабатывает, какими компаниями и имуществом владеет в РФ, и где сейчас Ревва?

Сколько приносит бизнес Реввы

Накануне стало известно, что компания ООО «Войс Медиа Продакшн», которая на 70% принадлежит Александру Ревве, в 2023 году заработала 14 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 7,6 млн рублей (более 600 тыс. рублей в месяц). Годом ранее прибыль компании была заметно выше: в 2022 году она заработала 44 млн рублей. По данным справочника РБК Компании, чистая прибыль в 2022 году составила 39,7 млн руб.

Фирма зарегистрирована с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который разбит между Реввой и собственностью организации. При значительных доходах в ней значится только один сотрудник. Компания занимается продюсированием различных шоу и мультфильмов, например «Колобанга».

Генеральным директором ООО «Войс Медиа Продакшн» является резидент Comedy Club Михаил Лучкевич. Он же управляет еще двумя компаниями Реввы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва на концерте «Песня года»

Какой еще бизнес есть у Александра Реввы

По данным сервиса проверки контрагентов «Чекко», кроме съемочной компании «Войс Медиа» и вещательной «Войс Медиа Продакшн», у Реввы есть билетная компания «Билеткафе». По данным РБК Компании, в минувшие годы организация показывает только убытки в десятки тысяч рублей.

Кроме того, Ревва является учредителем ООО «Эйс Гейминг», которая занимается созданием приложений в области дополненной и виртуальной реальности. В команде проекта, кроме Реввы, резидент Comedy Club Михаил Галустян, актер Вячеслав Тимербулатов («Артек», «Вася не в себе»), и Виталий Аверьянов. РБК Компании указывает в качестве генерального директора и соучредителя компании Николая Деревягу.

«Эйс Гейминг» в 2019 году представил приложение AVATunes. Как пишет «Деловой Петербург», инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. Приложение дополненной реальности позволяет где угодно посмотреть, как любимые герои — Михаил Галустян из Comedy Club или Крош из «Смешариков» — поют песенки.

Как отмечает Telegram-канал Mash, «Эйс Гейминг» «приносит убытки с момента основания».

Летом 2022 года KP.RU сообщало, что в России у Реввы остаются активы в России. Forbes оценивал его заработки в РФ в $4,1 млн (почти 250 млн рублей), доходы приносила как фирма Voice Media, так и собственные выступления певца и юмориста.

В эти годы семья артиста с украинским гражданством обзавелась апартаментами в «Москва-Сити» стоимостью порядка 140 млн руб.; двухэтажным домом в поселке Павлово на Новорижском шоссе (был выставлен на продажу за 250 млн рублей); а также предположительно недвижимостью в Эмиратах, в элитной жилой высотке Address Beach Residence.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ревва

За что критикуют Александра Ревву

Александр Ревва — уроженец Донецка. С 2014 года он не бывал на своей родине. После февраля 2022 года он осудил спецоперацию.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: «Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят». А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — приводит Starhit слова отца шоумена, Владимира.

Сообщалось, что в конце февраля 2024 года комик и продюсер в очередной раз покинул Россию — вместе с женой Анжеликой уехал отдыхать в Бразилию. Шоумен опубликовал в соцсетях серию фотографий с отдыха.

«Судя по всему, комик решил взять паузу в своей карьере. По неофициальной информации, Александр попал в «черный список» российского телевидения. На этом фоне в середине января артиста вырезали из популярного телешоу», — писал MK.RU.

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