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Навка появилась на премьере в МХТ в оригинальной юбке-миди и водолазке

08:13, 22 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка удивила публику, появившись на премьере в театре МХТ в нетривиальном образе. Олимпийская чемпионка надела чёрную лаконичную юбку по фигуре, дополнив её строгой водолазкой и подвеской с кулоном.

Образ фигуристки дополнили лаковые полуботинки без каблука, волосы спортсменка уложила в виде голливудской волны. В театре Навка побывала вместе с мужем, Дмитрием Песковым. Они смотрели постановку «Мужья и жёны» с участием таких знаменитых артистов, как Дарья Мороз, Александра Ребенок, братья Верник. Постановка произвела на звезду фигурного катания неизгладимое впечатление, которым Навка поделилась в Instagram.

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Спортсменка отметила актуальность темы в постановке Богомолова на все времена, потрясающую команду актёров, чёткую подачу, «верные слова», яркие «типажи» мужей и жён, которые складываются в оригинальный спектакль о судьбах людей.

Я в восторге! МХТ один из мной любимых театров, постановки которого всегда заставляют задуматься вне зависимости от жанра спектакля, который ты только что посмотрела! И этот спектакль не исключение, — написала Навка, дополнив отзыв снимком, где она с супругом стоит в компании тех самых звёздных актёров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила своего супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с днём рождения и поблагодарила за то, что он для неё и любовь, и друг, и опора. Всё это она написала в Instagram, проиллюстрировав пост совместными фото.

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