https://static.news.ru/photo/06af14da-42f0-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская певица Настя Каменских снова взбудоражила сеть, опубликовав снимок в белом купальнике. На нём исполнительница предстала во всей красе, продемонстрировав восхитительные формы.

Фотографию с отдыха в Мексике Каменских разместила на своей странице в Instagram, заметив, что порой ей хочется побыть одной.

Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее, — говорится в её сообщении.

Настя Каменских kamenskux/instagram.com

В комментариях поклонники восхищались фигурой певицы: «Суперская фигура!», «Каменских, ты взрываешь мозг, бомба!», «Потрясающая», «Просто красотка», «Круто выглядишь», «Супер форма!», «Быть в одиночестве не обязательно в откровенном бикини».

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Потап и певица Настя Каменских в эфире украинского «Голоса» рассказали, как «моют друг другу спинку». Супруги отреагировали на вопрос Дана Балана — своего коллеги по жюри телешоу. Рэпер в шутку предложил Балану помыться вместе.