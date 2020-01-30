Украинская певица Настя Каменских снова взбудоражила сеть, опубликовав снимок в белом купальнике. На нём исполнительница предстала во всей красе, продемонстрировав восхитительные формы.
Фотографию с отдыха в Мексике Каменских
Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее, — говорится в её сообщении.
В комментариях поклонники восхищались фигурой певицы: «Суперская фигура!», «Каменских, ты взрываешь мозг, бомба!», «Потрясающая», «Просто красотка», «Круто выглядишь», «Супер форма!», «Быть в одиночестве не обязательно в откровенном бикини».
Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Потап и певица Настя Каменских в эфире украинского «Голоса» рассказали, как «моют друг другу спинку». Супруги отреагировали на вопрос Дана Балана — своего коллеги по жюри телешоу. Рэпер в шутку предложил Балану помыться вместе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен