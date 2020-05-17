Наргиз Закирова поделилась личными переживаниями и болью

https://static.news.ru/photo/fac5cf70-9870-11ea-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Наргиз Закирова призналась, что не может себе простить то, что не выполнила последнюю просьбу умирающего отца.

По словам исполнительницы, мама и отец жили в любви и полной гармонии. В какой-то момент ей захотелось чего-то нового. Она уехала в Соединённые Штаты.

Через несколько лет артистка вернулась, узнав о болезни отца. Мужчина держался и не показывал своим родным, как трудно ему приходится. В один из вечеров он попросил дочку остаться, но ей надо было домой. Через несколько часов он впал в кому и вскоре скончался.

С папой мы не попрощались. Он просил меня не уходить, а я не услышала его и за это простить себя не могу. Это был один из глобальных переломов в моей жизни, — рассказала певица в эфире «России 1».

Закирова верила, что отец выкарабкается, но рак победил.

Как писал NEWS.ru, в августе 2019-го Закирова сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт. Позже она рассказала, что к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке.