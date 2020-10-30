Наргиз Закирова откладывает свадьбу с молодым избранником

https://static.news.ru/photo/cd17a3c0-1ac8-11eb-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nargiz Zakirova/Наргиз Закирова/facebook.com

50-летняя певица Наргиз Закирова рассказала, что уже семь лет встречается с техником из своей команды Антоном Ловягиным, который младше её на 11 лет. Слухи о романе певицы ходили давно, но она никак не комментировала свою личную жизнь.

В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» артистка рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца два года назад, но Наргиз не торопилась идти в ЗАГС. С тех пор пара так и не узаконила свои отношения.

Певица уже три раза была замужем, и все браки заканчивались весьма болезненно, поэтому она никак не может решиться на вступление в четвёртый брак.

Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? Да. Если будем помирать с голоду, то я, наверное, его в ломбард заложу, — призналась артистка.

Она пошутила, что сможет после свадьбы решить юридические вопросы с российским гражданством. Дело в том, что Закирова является гражданской США. Сейчас у неё есть вид на жительство в России. Если она вступит в брак, то через некоторое время получит возможность стать гражданкой РФ.

Как писал NEWS.ru, в Узбекистане умер композитор Руслан Шарипов, который был бывшим мужем Наргиз Закировой. Его причина смерти неизвестна. Несколько лет назад он признавался, что имеет серьёзные проблемы со здоровьем. По одной из версий, композитор умер от инсульта.