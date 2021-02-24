50-летняя Наоми Кэмпбелл обнажила грудь для обложки журнала

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась с обнажённой грудью для обложки журнала i-D Magazine.
Фотографии со съёмок под лозунгом «Утопия в антиутопии» (The Utopia In Dystopia) были размещены в Instagram-аккаунте издания, главным снимком модель поделилась и на своей странице.
На фото 50-летняя Кэмпбелл позирует на фоне океана, одетая только в плавки и большую шляпу из чёрных перьев. В серии также присутствуют кадры в нарядах африканского колорита.
Фотосессия состоялась в Кении под руководством фотографа из Берлина Луи Альберто Родригеса. В интервью журналу супермодель рассказала о своих надеждах и планах, а также описала красоту восточноафриканской страны.
Как писал NEWS.ru, ранее Наоми Кэмпбелл решила судиться с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Манекенщица обратилась в суд Лондона, чтобы заставить бывшего возлюбленного вернуть ей вещи. Она требовала их возвращения в течение многих лет, однако до сих пор эти вещи находятся во владении Доронина.