https://static.news.ru/photo/31e22cac-305b-11ea-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: Гоген Солнцев/instagram.com

Стали известны новые подробности убийства бывшей девушки Гогена Солнцева Галины Ивановой. Считается, что та стала жертвой Битцевского маньяка. Однако близкий друг погибшей, Сергей Дворцов, в этом сомневается.

37-летнюю брюнетку нашли мертвой в октябре 2017 года в Битцевском парке. Она шла с тренировки домой, когда на неё напал преступник.

Над Галей надругались, потом задушили и зарезали. 28 ножевых ранений, — поделился Сергей воспоминаниями со starhit.ru.

Иванова, по его словам, всегда пользовалась вниманием мужчин. К тому времени она уже около трёх лет встречалась с Гогеном Солнцевым. Однако, как говорит Дворцов, среди ухажёров числился и некий Егор. Её отказ быть с ним разозлил молодого человека.

Он сказал, мол, не достанешься мне — будешь ничей! Никто не отнёсся к его угрозам серьёзно. Полиция утверждает, что преступник наказан и находится за решеткой. Но мы с друзьями считаем, что убийца — вовсе не Битцевский маньяк. Надеюсь, справедливость восторжествует, — отмечает Дворцов.

Ранее NEWS.ru писал, что Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Появившемуся после эфира с Андреем Малаховым ухажёру 87 лет, зовут его Владимир Ильич. Шоумен заявил, что не воспринимает «конкурента» всерьёз. Он считает, что даже если Екатерина Терешкович ответит взаимностью мужчине, то это только до первой постельной сцены. Поводом для программы стал факт помещения Терешкович в клинику для лечения от алкогольной зависимости. По признанию Солнцева, Екатерина появилась в его жизни после гибели Галины. Она окружила его заботой и помогла выбраться из депрессии.