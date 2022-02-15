«Надоел весь этот бред»: Слепаков записал новую песню про вакцинацию

Российский комик и автор-исполнитель Семён Слепаков впервые за долгое время выпустил новый клип на песню про вакцинацию от коронавируса, президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. В композиции юморист перечисляет все основные сомнения россиян, связанные с решением о том, ставить вакцину или нет. Видео артист представил на своей странице в Instagram. Первым, кто посмотрел клип Слепакова про вакцинацию и поставил лайк, стал телеведущий Максим Галкин.

Герой новой песни Слепакова — охранник здания мэрии Пятигорска, который уже год не может понять, стоит ему делать прививку от ковида или нет. В раздумьях он следит за поступками и высказываниями глав России и США: Владимира Путина он считает «молодцом», а Джо Байдена характеризует нецензурным словом, которым обычно называют нечестного человека.

Аргументами «за» вакцинацию в понимании героя Слепакова служит пример друга, который укололся и не заболел, и то, что «сам Путин её (вакцину) ставил». Кроме того, привиться ему посоветовал мэр города, а ещё один знакомый героя отказался от прививки и «сейчас на ИВЛ». С другой стороны, Слепаков поёт о том, что его третий друг, получивший вакцину, всё-таки заболел, а четвёртый якобы «полысел» после прививки.

Действие клипа разворачивается в баре, к посетителям которого герой Семёна Слепакова в каждом припеве обращается за советом, объясняя, как ему надоело слушать «весь этот бред». Однако никто из присутствующих так и не приходит к окончательному решению, продолжая оставаться в сомнениях о том, ставить прививку или нет.

Ранее Слепаков разместил в Instagram стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации, купивших поддельные сертификаты и поплатившихся за это жизнью. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — написал юморист.

В декабре 2021 года в Instagram появилось видео вырезанной из юбилейной программы КВН песни Семёна Слепакова про закрытие шоу ТНТ «Игра». В песне юморист шутит про сборную России по футболу и автогол Кудряшова в матче с Хорватией.