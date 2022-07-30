«Надо было вести себя поумнее»: в США отменили концерты Little Big Концерты Little Big отменили в США вслед за Россией

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Участник группы Little Big Илья Прусикин

Концерты группы Little Big отменили в США вслед за отменой гастрольного тура по России. Об этом в эфире «Царьград. Главное» сообщил продюсер Андрей Ковалёв.

Потерпев неудачу в России, музыканты не нашли признания и в США, хотя очень резко высказались против спецоперации России по спасению Донбасса и даже записали «антивоенную» песню.

По словам продюсера, провал Little Big в Америке был неизбежен.

Им, конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны? — объяснил случившееся Ковалёв.

Группа стала неимоверно популярной в России после выступления на Евровидении. Вслед за популярностью последовали высокие гонорары, которыми неоднократно хвастался в соцсетях основатель Little Big Илья Прусикин.

Ранее музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей.