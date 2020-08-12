На «Модном приговоре» поделились секретом красивого селфи

https://static.news.ru/photo/f419b00c-dd2f-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Широков Фото: Владимир Широков/vk.com

Фотограф программы «Модный приговор» Владимир Широков рассказал, как эффектно получаться на снимках. По словам специалиста, уже 30 лет снимающего портреты звёзд, для этого существует только два правила: свет и точка съёмки.

Как отметил Широков, главное правило — это правильное освещение. При этом самый украшающий свет — это дневной.

Второе важное правило — это точка съёмки. Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком, — цитирует фотографа Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что австрийский турист во время съёмки селфи отбил пальцы ног у гипсового слепка скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы. Инцидент произошёл в музее итальянского Поссаньо, где хранится коллекция гипсовых моделей работ Кановы. Согласно данным музея, беспечный турист уселся на скульптуру и сломал у неё два пальца ног. После этого он решил незамедлительно покинуть учреждение.