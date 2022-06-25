На МакSим набросилась фанатка во время выступления в Екатеринбурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МакSим

На певицу МакSим набросилась фанатка во время выступления на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, пишет информационный портал E1.RU. Девушка поднялась на сцену и попыталась обнять кумира, несмотря на попытки охраны убрать со сцены нарушительницу, фанатка схватила МакSим за руку и повалила на пол. Певица растерялась, но продолжила своё выступление.

Было видно, что МакSим очень растеряна. Но она собралась, сказала: «Хорошо, что у меня столько защитников» — и продолжила петь, — рассказала другая зрительница.

Сотрудники безопасности после этого инцидента оградили сцену от других поклонников.

Исполнительница Полина Гагарина ранее поздравила выпускников со свободой в ходе концерта на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Певица исполнила для бывших школьников свои самые популярные композиции, а также песню Виктора Цоя «Кукушка». Зрители были в восторге от выступления своего кумира. Отмечается, что на концерте также выступили исполнители Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, MIA BOYKA, а также дуэт Galibri & Mavik.