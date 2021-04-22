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Шоу-бизнес

Муцениеце впервые высказалась о романе Прилучного с Карпович

06:23, 23 апреля 2021
Агата Муцениеце и Павел Прилучный Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце впервые прокомментировала роман актёра с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Актриса в эфире «TikTok Шоу» на «Новом радио» высказалась, что уже никогда не вернётся к экс-супругу.

Прилучный уже год живёт с новой пассией. И если раньше Муцениеце говорила, что всё в этом мире возможно, имея в виду, что бывший муж одумается и они сойдутся, то сейчас она полностью исключает такую возможность. Как едко заметила актриса, только Карпович может теперь исправить «горбатого Павла».

Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу её, но здороваться с ней не буду, — заявила звезда «Закрытой школы».

Агата Муцениеце уже отпускала нелестные колкости в адрес Мирославы Карпович. Актриса называла соперницу «особью женского пола». Сама же Карпович ни разу не высказалась о бывшей жене своего приятеля и даже не назвала её имени.

Как сообщалось ранее, актриса Агата Муцениеце провела прямую трансляцию в Instagram со своими подписчиками, в которой решила обсудить вопросы астрономии. Фанатов звезды смутила эмоциональность артистки, они заподозрили, что она находилась в не совсем адекватном состоянии.

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