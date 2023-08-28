«Можем драться»: что Гузеева и Сябитова говорят друг о друге Помимо телеведущих, в студии передачи «Давай поженимся!» появился искусственный интеллект

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Лариса Гузеева

28 августа на Первом канале вышел новый выпуск программы «Давай поженимся!». После перерыва в полтора года бессменные ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова вернулись на экраны в 15-м сезоне. Вместе со свахами в студии появился искусственный интеллект «Мендельсон». NEWS.ru рассказывает, что ведущие шоу говорят друг о друге и как относятся к телевизионному сватовству в «Давай поженимся!».

Что говорила Гузеева о Сябитовой

Лариса Гузеева и Роза Сябитова помогают людям создавать пары в эфире Первого канала уже 15 лет. За это время зрители не раз видели, как ведущие могли иногда резко высказаться в адрес друг друга. Сегодня Гузеева удивила аудиторию, обратившись в эфире к Сябитовой.

«Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя училась во втором классе», — отметила телеведущая.

Ранее Гузеева утверждала, что их споры в эфире — часть профессиональной деятельности.

«Когда я пришла на проект, сразу предупредила Василису и Розу (Василиса Володина — бывшая соведущая Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой в программе „Давай поженимся!“. — NEWS.ru.): я не поздравляю никого с днем рождения, не хожу петь караоке, не интересуюсь делами детей. Я прихожу сюда работать. Я здороваюсь и говорю „до свидания“ — если успеваю», — рассказала актриса в рамках фестиваля «Улыбнись, Россия!».

По ее словам, вне работы они с Розой почти не общаются. Гузеева призналась, что иногда ходит в музей с Василисой Володиной, «потому что она такой же „музейный“ человек», как и сама ведущая.

«На работе — как с соседями: чем выше забор, тем лучше отношения. Мой организм за годы так истерзался, что уже не может выдерживать стрессов и сюрпризов — неважно, хороших или плохих», — признавалась актриса.

Что говорила Сябитова о Гузеевой

Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» Роза Сябитова сообщила, что не дружит с Гузеевой. Однако считает ее не просто коллегой по программе, а членом семьи.

«Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — заявила Роза.

Более того, Сябитова считает Гузееву своей наставницей. Как отметила телеведущая, она уважает коллегу и называет ее своим учителем.

«Она, правда, не любит, когда я говорю, что она мой учитель. Она мой учитель. Мой сенсей. Она для меня центр, и она для меня всегда главная. Лариса всегда будет сидеть в центре, потому что это ее место, и никто это место никогда не должен занять, по крайней мере при мне», — заключила Сябитова.

По словам свахи, однажды Гузеева честно призналась, чем ей понравилась Роза. «Через много лет после знакомства она мне сказала: „Роз, знаешь, почему я тебя уважаю? Ты — наглая московская татарка“», — рассказала Сябитова в интервью Вячеславу Манучарову.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Роза Сябитова

Ведущая подтвердила, что вне шоу они с Гузеевой почти не общаются. «Однажды она сказала, что на программе — все эмоции. Здесь мы можем драться, ругаться, но как только выходим из студии, то не общаемся», — добавила Роза.

По ее словам, дружба между ведущими могла бы помешать программе «Давай поженимся!» долго находиться в эфире.

«Это бабский проект. А когда все „в засос“, как говорит Лариса, когда смешивается личное с профессиональным, бабское включается. Я ей за это очень благодарна. Поэтому мы столько лет и держимся. Я держу дистанцию. Мы за это время ни разу в ресторан вместе не сходили. А зачем? Если что-то надо, то мы на съемках можем обсудить», — пояснила сваха.

Что ведущие говорят о героях программы «Давай поженимся!»

Многие называют программу «Давай поженимся!» скандальной из-за поведения Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Однако ведущие не раз пытались объяснить зрителям, что в настоящей жизни они не такие, как в передаче.

«Понимаете, на телевидении даже волос не упадет с головы, если это не обговорено заранее. В программе у меня тот образ, который придумали продюсеры, и он ко мне не имеет никакого отношения. Я не так одеваюсь, не так разговариваю, я не такая всезнающая, ни к кому не лезу с расспросами и никому не раздаю советы», — объясняла Гузеева.

Однако это не касается героев программы. Актриса уверяет, что все женихи и невесты испытывают настоящие эмоции во время шоу.

«Если бы наши участники были актерами и играли так, что синеют губы, дергаются глаза, разбивает паралич прямо в эфире, — им бы всем дали „Оскар“. Конечно, это все — люди с улицы, настоящие, многие из них поженились, родили детей. Мало того, некоторые уже успели развестись и приходят к нам по второму кругу!» — рассказывала актриса.

Роза Сябитова добавила, что простой человек из благополучной семьи, у которого не было в жизни потрясений, вряд ли попадет к ним на программу.

«Если участник сообщит, что вырос в прекрасной семье, получил отличное образование и не было у него никаких драматических историй в личной жизни — то что мы обсуждать будем? Нужна интересная история, а мы с Ларисой будем задавать интересные, провокационные вопросы относительно данного сюжета. Фантазировать не надо», — отметила сваха в интервью «Комсомольской правде».

По словам Гузеевой, у них очень сложный рабочий график. За четыре дня они записывают 16 программ на весь месяц. Шоу идет в эфире один час, а снимают его четыре.

«Чтобы разговорить героев, расположить их к себе, я разве что на полу не валяюсь и не грызу провода. После этих четырех дней во мне вообще не остается никакой энергии. Когда прихожу домой и муж спрашивает: „Хочешь анекдот?“, я говорю: „Не хочу!“», — откровенничала актриса.

Готова ли Гузеева отказаться вести «Давай поженимся!»

Иногда герои доводили Гузееву до реальных слез. Во время одной из программ Лариса пыталась переубедить маму невесты относительно ее поведения по отношению к дочери, но в итоге ушла плакать в гримерку. Как призналась телеведущая в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), ей казалось, что героиня и ее родственница «прошли специальные курсы по повышению скотства». По словам Гузеевой, у нее едва не случился инсульт.

Фото: Пресс-служба Первого канала Лариса Гузеева

Однако Лариса настолько привыкла работать на телевидении, что готова продолжать вести «Давай поженимся!», пока программа существует.

«Это все равно что сказать хирургу: не надоело ли тебе вырезать аппендицит? Может, хочешь делать операции на сердце или на глаза? Телевидение — это моя работа, она не может надоесть. Если бы ко мне выстроилась очередь из режиссеров — Кончаловский, Спилберг, — я бы бросила все и уехала сниматься. Но у них есть свои музы. А я актриса театра и кино и ничего другого делать не умею», — объясняла Гузеева.

Как Сябитова отреагировала на новый сезон «Давай поженимся!»

Сябитова не так давно рассказала NEWS.ru о том, как снимали новый сезон. По ее словам, зрителей ждет немало сюрпризов. «Претендентов по-прежнему будет трое, они расскажут, покажут себя, будут бороться за любовь», — делилась звезда.

Сваха была рада вернуться в студию программы «Давай поженимся!». Как отметила Сябитова, она будто воссоединилась с «любимой семьей» на съемках.

«Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья — это работа в команде. Ради этого стоит жениться и выходить замуж», — подчеркнула Роза в интервью PROZVEZD.

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