Названа дата возвращения шоу «Давай поженимся!» в эфир Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа

Фото: Пресс-служба Первого канала

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала 28 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала. Передачу убрали из сетки вещания в феврале 2022 года.

Подтверждаем (вернется. — NEWS.ru), с 28 августа, — говорится в сообщении.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в эфир программы «Давай поженимся!» Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет до наступления осени.

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась впечатлениями о новых съемках «Давай поженимся!» В первый день возобновленных съемок шоу она призналась свахе Розе Сябитовой, что ей постоянно хочется плакать от счастья. На сегодняшний день рабочая команда проекта вместе с Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой отсняла материал, которого хватит на полтора месяца эфира. Следующие съемки начнутся осенью.

Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений. Обновленный формат был сориентирован на моральные стандарты, прописанные в указе «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».