Роза Сябитова впервые рассказала о новом телеведущем шоу «Давай поженимся» Телеведущая Сябитова заявила, что в шоу «Давай поженимся» появится новый ведущий

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Роза Сябитова

Формат программы «Давай поженимся» не изменится, однако зрителей ожидает сюрприз - новая соведущая на шоу, рассказала NEWS.ru телеведущая Роза Сябитова. По ее словам, это будет не Василиса Володина и Тамара Глоба, которые ранее принимали участие в съемках.

Претендентов по-прежнему будет трое, они расскажут, покажут себя, будут бороться за любовь. Интересные сюрпризы вы получите от нашего нового партнера – это третья телеведущая на шоу. И это не Василиса Володина, и не Тамара Глоба, — рассказала Сябитова.

Телеведущая отметила, что сам формат программы не изменился, так как цели и идеи шоу остались прежними. Все инструкции давно прописаны и хорошо работают, поэтому менять специфику нет смысла.

Мы уже отснялись на полтора месяца, следующие съемку у нас пройдут в сентябре. Почему Василиса ни участвует в программе я не знаю, — добавила Сябитова.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева поделилась впечатлениями о новых съемках «Давай поженимся». В первый день возобновленных съемок шоу она призналась свахе Розе Сябитовой, что ей постоянно хочется плакать от счастья.

До этого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в эфир программы «Давай поженимся». Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет до наступления осени. Позже Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений.