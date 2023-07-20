Сябитова опровергла слухи о прекращении работы в шоу «Давай поженимся!»

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова рассказала в беседе с NEWS.ru, что продолжит участие в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. По ее словам, вместе с коллегой Ларисой Гузеевой она продолжит подбирать подходящую пару одиноким людям.

Телезрители меня увидят в новом сезоне «Давай поженимся!». Я получила предложение, будем сниматься с Ларисой Гузеевой и продолжать создавать прекрасные пары, — рассказала Сябитова.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в эфир программы «Давай поженимся!». Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет до наступления осени.

Позже Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений. В анонсе телеканала Гузееву назвали «феей Гименея».

Премьера передачи «Давай поженимся!» состоялась на Первом канале в 2008 году. Постоянными ведущими шоу были Гузеева и Сябитова. Программа выходила до 2022 года, ее съемки были приостановлены после начала специальной военной операции на Украине.