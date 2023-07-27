«Хочется плакать от счастья»: Гузеева о новых съемках «Давай поженимся» Лариса Гузеева призналась, что хотела плакать из-за возвращения к съемкам «Давай поженимся»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в первый день возобновленных съемок шоу «Давай поженимся» призналась соведущей свахе Розе Сябитовой, что ей постоянно хочется плакать от счастья. Видео, снятое в съемочном павильоне, опубликовал StarHit. При этом Гузеева перед мотором перекрестила всех участников выпуска, собравшихся вокруг нее.

Весь день хочется плакать от счастья, — обратилась Гузеева к Сябитовой.

Обновленный формат был сориентирован на моральные стандарты, прописанные в указе «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в эфир программы «Давай поженимся». Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет до наступления осени. Позже Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений. В анонсе телеканала Гузееву назвали «феей Гименея».