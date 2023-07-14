МакSим, Гузеева, Марьянов: какие еще звезды страдали алкоголизмом, кто умер Многие знаменитости злоупотребляли спиртным, но не все откровенно рассказывали об этом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Абросимова)

Певица МакSим (Марина Абросимова. — NEWS.ru) призналась в алкоголизме, записав видеообращение к поклонникам. Она находится на лечении в реабилитационной клинике. NEWS.ru вспомнил истории знаменитостей, столкнувшихся с алкогольной зависимостью: кто из них смог победить пагубную привычку, а кому это не удалось.

Что сказала МакSим об алкогольной зависимости

В видеообращении МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи, перед которым она находилась под капельницей. Певица посчитала, что если выпьет алкоголь, то сможет нормально выступить. Но, по ее словам, «не получилось».

«Моя ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная) посредством алкоголя ни к чему не приводит. Более того, это приводит к большим потерям. Пришла к тому, что это зависимость. Решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история. Долгое время нахожусь в клинике. Меня поддерживают мои музыканты», — отметила исполнительница.

В 2020-м году в программе «Судьба человека» на «России 1» певица уже признавалась в своем пристрастии к спиртному. Она начала злоупотреблять им после аварии, произошедшей в 2019 году.

«Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...» — делилась МакSим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Санкт-Петербург. Стадион Газпром Арена. Суперкубок России. Матч между ФК «Зенит» и ФК «Спартак» Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Санкт-Петербург. Стадион Газпром Арена. Суперкубок России. Матч между ФК «Зенит» и ФК «Спартак» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Певица МакSим на красной дорожке перед началом V музыкальной премии «Жара Music Awards» Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Певица МакSим на красной дорожке перед началом V музыкальной премии «Жара Music Awards» Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press Финал. Футбольный матч между «Спартаком» (Москва) и «Динамо» (Москва) на стадионе «Лужники» в Москве Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press Финал. Футбольный матч между «Спартаком» (Москва) и «Динамо» (Москва) на стадионе «Лужники» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ

Из-за чего пила алкоголь Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью вспоминала о своей алкогольной зависимости. По словам ведущей, она пристрастилась к спиртному, когда жила с первым супругом Ильей.

«Как это произошло со мной? Был повод и были друзья, всегда готовые протянуть полный стакан, были и те, кто видел, что я погибаю, и радовались, что освободится место для них», — рассказывала Гузеева.

Во втором браке с Кахой Толордава звезда «Жестокого романса» продолжила выпивать. «Он знал, что мне нельзя... У меня было понатырено везде, выпивала три глотка и куда-нибудь убегала. Приходила никакая, а он говорил: „Лара, тебе нельзя пить. Три глотка вина — а уже пьяная“», — делилась Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева не смогла сама избавиться от вредной привычки, поэтому была вынуждена обраться к врачам.

Фото: Пресс- служба первого канала Лариса Гузеева

От каких зависимостей страдала Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам несколько лет назад. По ее словам, тогда она весила 42 килограмма. «Поджатые губы. Красила почему-то белым тональником. Анорексичная, амфетаминовая худоба. Наркотики убивают! Постоянно нетрезвый, застывший взгляд. Большое количество обнаженных фото», — рассказывала в соцсетях о том периоде жизни бывшая ведущая «Армейского магазина».

Весной 2017 года Андрей Малахов помог Дане Борисовой и отправил ее на лечение в реабилитационную клинику в Таиланде. Звезде помогли в центре, и в Москву она вернулась без вредных привычек.

«Я зависимый человек. И, в отличие от остальных, никогда не смогу проконтролировать свое употребление... После первого глотка остановиться я уже не смогу. И так до следующего ребцентра», — так Дана объясняла, почему больше не пьет алкоголь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дана Борисова

Как Наталья Андрейченко чуть не умерла в 24 года от алкоголя

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс, тоже страдала от алкогольной зависимости. По ее словам, она пережила клиническую смерть. Актрису закодировали специальным препаратом, а потом решили проверить, что он работает, и предложили ей выпить пива. После этого Андрейченко чуть не умерла.

«Мне так стало хорошо! У меня другое тело образовалось, кругленькое, замечательное. Папу только было жалко: он бился в истерике и кричал на врачей. А я летала вокруг него и все пыталась сказать, как мне хорошо», — вспоминала спустя годы Наталья.

Уже много лет Андрейченко не пьет алкоголь и ведет здоровый образ жизни.

Фото: Наталья Андрейченко Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Татьяна Догилева бросала пить

В 1990-х актриса Татьяна Догилева начала злоупотреблять алкоголем. По ее словам, из-за пристрастия к спиртному она чуть не осталась без работы. «Новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла. Когда меня привозили в жутком состоянии к врачам, они смотрели на меня и говорили: „Это уже не похмелье, а наркотическая ломка“. Чувствовала я себя соответствующе, но сама сделать ничего не могла», — рассказывала актриса «КП».

Догилева долго не могла до конца вылечиться: у нее бывали срывы. Время от времени артистка проходила лечение в психиатрической клинике. Татьяна не скрывает, что лечь на обследование в это учреждение она решила сама.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Татьяна Догилева

Что Татьяна Васильева лечила алкоголем

Актриса Татьяна Васильева рассказывала, что лечила депрессию с помощью алкогольных напитков. Она могла начать свое утро со спиртного.

«Какой-то „раздрызг“ был внутри, — нужно было освобождать свою голову и сердце от всяких гнусных мыслей. Какое-то время алкоголь помогал. А потом нужно было все больше и больше», — подчеркивала артистка.

Сейчас она жалеет о том времени, а от плохого настроения избавляется в тренажерном зале.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Татьяна Васильева

Как алкоголь «посадил» Михаила Ефремова в тюрьму

В июне 2020-го года заслуженный артист России Михаил Ефремов врезался в фургон доставки в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови актера следы не только алкоголя, но и запрещенных веществ. Ефремов был осужден на 7,5 года колонии общего режима.

После произошедшего Михаил не употребляет алкоголь. За решеткой актер руководит местным театром и занимается швейным ремеслом.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

Пьет ли сейчас алкоголь Григорий Лепс

О проблемах с алкоголем также рассказывал певец Григорий Лепс. По его словам, в состоянии опьянения он мог даже давать концерт. «У меня было несколько случаев, когда я выходил на сцену никакой. Но я никогда не позволял себе не доработать или работать плохо. Всегда старался делать все на максимуме своих физических возможностей», — рассказывал Лепс.

Несколько лет Григорий не пил, но после развода с женой Анной вновь начал позволять себе алкоголь. «Кто-то считает, что я пьяница. Не хочу разочаровывать людей. Так и есть! Пить не брошу, курить не перестану», — делился Лепс с «Пятым каналом».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс

Что сказал Дима Билан после «пьяного» концерта

После выступления на свадьбе в Казахстане Дима Билан перестал скрывать, что злоупотребляет алкоголем. «Человек иногда напивается. Неужели с вами такого не было? Я очень устал. 40 лет на носу. Меня колбасит сильно. Мама плачет, когда смотрит мои сторис... Мне стыдно очень... Я всегда честен с вами. У меня только два секрета есть, но я не могу назвать...» — признался в социальной сети артист в 2019 году.

В интервью Ксении Собчак он позже говорил: когда выпьет, не может остановиться. Билан обратился за помощью к специалистам, чтобы избавиться от зависимости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дима Билан

Пьяная езда Валерия Николаева

Звезда сериала «День рождения буржуя» не раз нарушал закон, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 году он был арестован на 10 суток из-за нарушения правил ПДД. Аналогичная ситуация произошла и в 2022-м. Он попал в спецприемник за вождение в нетрезвом виде.

Позднее, по некоторым данным, Николаев лечился в психиатрической больнице, так как у него диагностировали биполярное расстройство.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Николаев

Кто из звезд умер от алкоголизма

В 2010-м умер Владислав Галкин. Ему было 38 лет. Злоупотребление алкоголем негативно сказалось на его организме — в январе того года он попал в больницу с воспалением поджелудочной железы. 25 февраля актер скончался в собственной квартире. Медики сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Актер Андрей Панин погиб в 2013-м в возрасте 50 лет. Перед смертью он закрылся в своей квартире, отмечая окончание съемок. Причиной смерти была названа потеря крови вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы. Есть версия, что Андрей был убит. В ходе следствия в крови умершего актера судмедэксперты обнаружили 1,8 промилле алкоголя, а в моче — 3,2 промилле.

Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» Евгений Осин умер в 2018-м в возрасте 54 лет. Последняя любовь певца Елена Скорнякова признавалась, что Евгений выпивал оттого, что чувствовал себя «фатально одиноким».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Осин

Через год скончался Крис Кельми. Кельми и Осин вместе проходили реабилитацию в том же центре, где и Дана Борисова. Однако после возвращения в Россию спустя некоторое время музыканты продолжили пить.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Крис Кельми

«Если б не алкоголь, то им [Осину и Кельми] ещё долго удалось бы сохранить популярность и востребованность», — уверен их друг Алексей Глызин.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Крис Кельми и Алексей Глызин

Актер Дмитрий Марьянов начал злоупотреблять алкоголем в 2010 году. Его последняя жена Ксения Бик пыталась его спасти: несколько раз кодировала супруга, отправляла в реабилитационные центры. В 2017 году у актера случился срыв.

«У него весь сентябрь были съемки, затем были гастроли, затем происходит то, что дома было очень затруднительно находиться. После чего я забираю ключи, карты, наличные, полностью лишаю доступа к улице, и начинается ад. Период был страшнейший. Это было три дня, после чего мне звонит девочка, моя подруга, у которой муж, человек тоже медийный, известный, который прошел очень много и прошел этот реабилитационный центр, в котором его спасли. Он уже какой год вообще ничего не употребляет. Он говорит: значит так, я сейчас тебе отправляю телефон, звони немедленно», — рассказывала Бик в программе НТВ «Новые русские ситуации».

Марьянов умер из-за оторвавшегося тромба 15 октября: его не успели доставить в больницу из реабилитационного центра.

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press Дмитрий Марьянов

Что говорят о звездах с алкоголизмом эксперты

По словам эксперта института имени В.П.Сербского Ольги Коротиной-Гессе, людей с зависимостями среди знаменитостей «гораздо больше, чем вы думаете и чем принято считать». Но многие предпочитают скрывать вредные привычки.

С ней солидарен основатель Национального антинаркотического союза (НАС) и представитель российских реабилитационных программ DrugFree в ООН Никита Лушников. По его словам, у каждого второго артиста, испытывающего высокие эмоциональные нагрузки, «случаются депрессии, которые длятся от недели до месяца», и помочь им могут только психологи.

«Но если специалиста рядом не оказывается, то артисты „самоисцеляются“ с помощью алкоголя или запрещенных веществ. Ничем хорошим не заканчивается», — подчеркивает специалист.

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