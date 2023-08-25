Сябитова раскрыла причину, по которой распадаются молодые семьи Телеведущая Сябитова: молодые семьи распадаются из-за неопытности

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Молодые семьи чаще всего распадаются из-за неопытности супругов, считает телеведущая Роза Сябитова. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что часто в молодости люди руководствуются первыми чувствами и мимолетными эмоциями. Ведущая заметила, что партнеры не понимают, как жить вместе и нужны ли они друг другу на самом деле.

Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться, — пояснила Сябитова.

По словам телеведущей, в основе здоровых отношений должны лежать внимание, понимание, поддержка и забота. Она считает, что у молодежи есть проблемы с этим из-за примера родителей: их опыт стал для многих детей психологической травмой. Так, девушки, выросшие в семьях без отца, не могут доверять мужчинам, а парни боятся отношений из-за властных матерей.

Девушки, у которых не было отца, не верят мужчинам, а мальчики, глядя на своего папу, которого не уважает жена, считающая его кретином и недоумком, боятся жениться, — заключила Сябитова.

Психолог Маргарита Алексеева ранее пояснила, что сообщать партнеру о расставании необходимо лично, глядя в глаза. По ее словам, перед разрывом отношений лучше рассказать «все, что считаете нужным». Она отметила, что подобный разговор не требует специальной встречи в ресторане или «каком-то особенном месте».