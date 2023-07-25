Психолог рассказала, как правильно сообщить партнеру о расставании Психолог Алексеева: о расставании партнеру нужно сообщать только лично и только в глаза

Фото: shutterstock.com

О расставании партнеру необходимо сообщать лично, глядя в глаза, заявила NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева. Эксперт добавила, что перед разрывом отношений лучше рассказать «все, что считаете нужным». Она отметила, что подобный разговор не требует специальной встречи в ресторане или «каком-то особенном месте».

Сообщайте о расставании лично, глядя в глаза, проговаривая все, что вам важно сказать. Специальная встреча в ресторане или другом особенном месте не нужна, дополнительная подготовка и ритуалы повышают общую тревожность. Не смягчайте разговор, это запутывает и дает надежду. Говорите через я-сообщение. Не используйте выражения «мы, наши отношения, у нас» и так далее. Говорите про себя: «Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе», — подчеркнула Алексеева.

По ее словам, нельзя поддаваться на манипуляции из разряда «нужна более серьезная причина, но ведь все хорошо, у нас были планы», так как психика готова зацепиться за любой шанс вернуть все в стабильное и понятное состояние.

Когда все сказано, важно физически уйти. Действие после принятого решения поможет преодолеть затягивающий как в болото этап сомнений. Сомнения в правильности своего решения. Если вы решили поставить точку, нужно ее поставить. Один раз. Хочу добавить важное уточнение. Есть мнение, что инициатор развода или завершения отношений страдает меньше. Расставание больно переживать обоим, — добавила Алексеева.

Психолог отметила, что подобный алгоритм подходит для завершения нормальных отношений, где не было насилия, угроз и рукоприкладства.

Ранее психолог Марина Философ объяснила женщинам, как правильно извиняться перед мужьями. По ее словам, при извинениях женщины перед мужчиной не стоит перекладывать ответственность на своего партнера, также важно выслушивать мужскую точку зрения в спокойном состоянии.