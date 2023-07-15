Психолог объяснила женщинам, как правильно извиняться перед мужьями Психолог Философ: при извинениях необходимо не перекладывать ответственность на партнера

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При извинениях женщины перед мужчиной в отношениях не стоит перекладывать ответственность на своего партнера, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Психолог считает важным выслушивать мужскую точку зрения в спокойном состоянии. Эксперт также призвала изучать особенности мужчины для того, чтобы найти правильные слова, ведущие к примирению.

Вы просто говорите «Мне жаль, что у нас вышла ссора. Я не хочу ссорится с тобой. Ты очень важен для меня». Не перекладывайте на него всю ответственность за произошедшее. Можно приготовить для него любимую еду или сделать ему расслабляющий массаж. Проявить внимание, нежность, кокетство, — сказала психолог.

Философ призвала не перекладывать всю ответственность за ссоры на партнера и признавать свою ее часть.

Эксперт также отметила, что признавать свои ошибки и извиняться друг перед другом в паре — это важный навык, который помогает поддерживать здоровые отношения. По ее мнению, мужчине во время примирения с супругой следует дать ей выговориться, чтобы «отпустить» обиду, а неприятные ощущения от ссоры можно сгладить подарком.

По словам психолога, сразу после конфликта супругам необходимо остыть и разойтись по разным комнатам, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. После этого важно выслушать друг друга без перебивания, чтобы каждый мог выразить свои чувства, опасения и точку зрения.