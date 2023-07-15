Российским мужчинам объяснили, как просить прощения у жен Психолог Философ: если допустили ошибку и конфликт в семье, просто искренне признайте это

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Признавать свои ошибки и извиняться друг перед другом в паре — это важный навык, который помогает поддерживать здоровые отношения, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. По ее мнению, мужчине во время примирения с супругой следует дать ей выговориться, чтобы «отпустить» обиду, а неприятные ощущения от ссоры можно сгладить подарком.

По словам психолога, сразу после конфликта супругам необходимо остыть и разойтись по разным комнатам, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. После этого важно выслушать друг друга без перебивания, чтобы каждый мог выразить свои чувства, опасения и точку зрения.

Если вы допустили ошибку, то просто искренне признайте. Скажите: «Мне жаль, что так вышло». При этом не ищите себе оправдания, просто примите на себя всю ответственность за случившееся и расскажите ей, как вы хотите это изменить в будущем, — посоветовала специалист мужчинам.

Она добавила, что необходимо выразить сожаление о случившемся, показать жене, что вы понимаете и уважаете ее чувства и эмоции.

Выслушайте свою жену. Она проговорит вам свои эмоции, и это позволит ей отпустить обиду на вас, а в вас найти свою поддержку и опору, — отметила психолог.

Эксперт добавила, что в случае когда супруга сильно ранена произошедшим, не готова выслушивать извинения и принимать ваши подарки, не следует настаивать. Лучше дать ей время и пространство, чтобы эмоции улеглись, и она смогла принять решение о прощении.

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