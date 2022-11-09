Назван способ сохранить брак счастливым Психолог Шахов посоветовал еще до свадьбы составить правила совместного проживания

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Основные причины ссор между женой и мужем связаны с тем, что пара пытается выстроить правила совместного проживания, поэтому чтобы уберечь брак от скандалов, нужно еще до свадьбы составить «семейную конституцию», рассказал РИАМО психолог Александр Шахов.

На одной территории сталкиваются два абсолютно разных человека со своими привычками, установками и опытом. И если они заранее не договорились о правилах семейной жизни, споры и конфликты попросту неизбежны. Методом ссор супруги пытаются прийти к общему знаменателю и договориться, как дальше жить, — объяснил специалист.

Для долгого и счастливого брака психолог советует еще до свадьбы проговорить и записать главные моменты и правила совместного проживания. Так, например, партнеры могут обговорить, как будут распределяться финансы, бытовые обязанности, вопросы воспитания детей, личное пространство и социальные контакты. Шахов также отметил, что в каждой семье могут быть свои пункты и правила, которые со временем будут дополняться.

Александр Шахов ранее рассказал, что главным показателем мужественности является отношение к женщине. Основная вещь, которую ждут от представителей сильного пола женщины, — это такие качества, как ответственность и надёжность, считает специалист. По его словам, настоящий «надёжный мужик» — это тот, который «сказал — сделал». По мнению психолога, женщина может закрыть глаза на неподаренный букет, однако если рядом с партнёром она не будет чувствовать себя в полной безопасности, то непременно отправится искать того, кто эту самую безопасность ей обеспечит.