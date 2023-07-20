«Исполнил мою мечту»: Роза Сябитова раскрыла подробности своего нового шоу Роза Сябитова заявила, что новое шоу «Сердце Клавы» исполнило ее мечту

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роза Сябитова

Российская телеведущая Роза Сябитова заявила NEWS.ru, что съемки нового шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!» завершены. По ее словам, впечатления от участия в проекте остались очень хорошие.

Впечатления очень хорошие, потому что этот проект исполнил мою мечту свахи. Дело в том, что уже 30 лет я занимаюсь профессиональной деятельностью, и мне очень хотелось присутствовать и увидеть, как проходят свидания, — рассказала Сябитова.

Телеведущая отметила, что раньше давала только инструкции и после узнавала, как проходили свидания. До нее не всегда доходила истинная информация, из-за чего в дальнейшем встречи между мужчиной и женщиной, которых она сватала, не складывались.

Проект «Сердце Клавы» дал мне возможность все это видеть, комментировать и корректировать. Это уникальная возможность, за которую я благодарна и проекту, и каналу, — сказала сваха.

Сябитова добавила, что формат шоу полностью отличается от «Давай поженимся» и «Сердце Ивлеевой». По ее словам, он совершенно новый, интересный, с разными локациями и людьми, поэтому телеведущая надеется на его продолжение в новых сезонах.

Ранее телеведущая опровергла слухи о прекращении работы в шоу «Давай поженимся». По ее словам, она уже получила предложение от телеканала и намерена продолжить создавать пары на проекте вместе с соведущей Ларисой Гузеевой.