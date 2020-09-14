«Многое оставалось за кадром»: Решетова высказалась о расставании с Тимати

https://static.news.ru/photo/d424026e-f6a4-11ea-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Модель Анастасия Решетова отреагировала на обвинения в хайпе. Молодую маму всё чаще стали упрекать в попытках повысить популярность на истории о разрыве с Тимати. Однако экс-возлюбленная рэпера уверяет, что не стала бы делать шоу из личной жизни. Она намекнула, что многое в их отношениях с музыкантом «оставалось за кадром», видимо, поэтому расставание звёздной пары не принимают всерьёз.

Для меня институт семьи — это самый важный аспект жизни, и я уверяю вас, что как вы говорите «хайпить» на своих собственных отношениях я бы никогда не стала. У нас наоборот многое всегда оставалось за кадром и сделать из этого шоу цели не было, — написала она на своей странице в Instagram.

Девушка призналась, что никогда подумать не могла, что расстанется с отцом своего ребёнка, тем более не ожидала, что это произойдёт сразу после рождения малыша. Однако то, что произошло, свершившийся факт, отметила модель, и он «к лучшему». Близкое общение с теперь уже бывшим возлюбленным Решетова объяснила наличием общего сына и совместных дел.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.