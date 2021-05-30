Миногарова рассекретила новый тренд в модельном бизнесе

https://static.news.ru/photo/d4e0c6d2-c198-11eb-9522-96000091f725_660.jpg Фото: А поговорить? / youtube

Российская модель и телеведущая Мария Миногарова рассказала, что модельный бизнес привил ей комплекс — она стеснялась своего возраста. Она объяснила Ирине Шихман в шоу «А поговорить?», что в 23 года стать начинающей моделью уже поздно.

Не все модельные агентства хотят брать. Модельному агентству хочется взять тебя, юного пупсика, чтобы тебя развивать и растить, чтобы был запас временной, — объяснила она.

Миногарова объяснила, что особого коммерческого обоснования такой ситуации нет, «разве что визуальное».

Когда ты матереешь, взрослеешь, то, простите, юной ундиной в прозрачном лунном свете не быть, — пошутила модель.

На возмущение ведущей, что дорогую одежду носят и могут себе позволить именно женщины в возрасте, она ответила, что в модельном бизнесе есть такой парадокс. Но сейчас ситуация меняется. Она отметила, что новый тренд заключается в том, что «возрастные модели всем пригодились, это круто».

Ранее модель Мария Миногарова призналась, что врачи ей запретили рожать из-за операции, которую она недавно перенесла. У звезды проблемы со щитовидной железой. Врачи, посоветовавшись, сделали ей операцию. Однако теперь телеведущей необходимо забыть о детях на несколько лет, если она хочет здоровое потомство.