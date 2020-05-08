Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

https://static.news.ru/photo/e5bcd03a-91de-11ea-885c-fa163e074e61_660.jpg Милла Йовович Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.

Она поздравила всех с 75-летием Победы, отметив, что 8 и 9 мая знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. Йовович рассказала, что в её семье было много бойцов, которые сражались на войне.

Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина, — написала актриса.

Йовович добавила, что её дедушка по материнской линии Александр Логинов тоже прошёл всё войну, как и дедушка по отцовской линии Богдан Йовович, который воевал в рядах югославских партизан.

Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом, — подчеркнула она.

Актриса также отметила, что когда в трудные моменты жизни она вспоминает своих предков, которые прошли войну, когда были ещё детьми. Эти мысли помогают ей пережить проблемы, так как на фоне Великой Отечественной Войны они уже не кажутся такими сложными.

Йовович добавила, что в День Победы хочет почтить память всех, кто боролся за то, чтобы сделать мир лучше и достойнее.

Нам нужно больше таких людей, — добавила актриса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.