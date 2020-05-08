Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

12:59, 09 мая 2020 15
Милла Йовович Милла Йовович Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.

Она поздравила всех с 75-летием Победы, отметив, что 8 и 9 мая знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. Йовович рассказала, что в её семье было много бойцов, которые сражались на войне.

Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина, — написала актриса.

Йовович добавила, что её дедушка по материнской линии Александр Логинов тоже прошёл всё войну, как и дедушка по отцовской линии Богдан Йовович, который воевал в рядах югославских партизан.

Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом, — подчеркнула она.

Актриса также отметила, что когда в трудные моменты жизни она вспоминает своих предков, которые прошли войну, когда были ещё детьми. Эти мысли помогают ей пережить проблемы, так как на фоне Великой Отечественной Войны они уже не кажутся такими сложными.

Йовович добавила, что в День Победы хочет почтить память всех, кто боролся за то, чтобы сделать мир лучше и достойнее.

Нам нужно больше таких людей, — добавила актриса.

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May 8 and 9th respectively mark the end of WW2 for both the Allied and the Russian Army. There were many fighters and soldiers in my family who fought in the war. This is a picture of my grandmother, Tatyana Popovy, who enlisted to be a nurse on the frontlines when she was just 16 years old. By her 18th birthday she had marched through unspeakable horrors all the way to Berlin. Those are her medals and documents that my mom saved in the pictures. Her husband, my maternal grandfather Alexander Loginov also fought through the whole war. Also, my paternal grandfather Bogdan Jovovich fought in the ranks of the Yugoslavian partisans. You might say I come from a long line of fighters, soldiers and revolutionaries and I take so much pride in my heritage and the amazing people I come from. When things get tough, I think about what my grandma went through when she was just a kid and nothing seems so difficult anymore. Today I want to honor their memories and the memories of all the brave souls who fought to make this world a better, more decent place. We need more people like that today. * Ð¥Ð¾ÑÑ Ð²ÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð´ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð¼ Ð¿ÑÐ°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼, ÐÐ½ÐµÐ¼ ÐÐ¾Ð±ÐµÐ´Ñ! 8 Ð¸ 9 Ð¼Ð°Ñ, ÑÐ¾Ð¾ÑÐ²ÐµÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾, Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÐÑÐ¾ÑÐ¾Ð¸ Ð¼Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¸ Ð²Ð¾Ð¸Ð½Ñ ÐºÐ°Ðº Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÑÐ·Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð², ÑÐ°Ðº Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÑÑÑÑÐºÐ¾Ð¸ Ð°ÑÐ¼Ð¸Ð¸. Ð Ð¼Ð¾ÐµÐ¸ ÑÐµÐ¼ÑÐµ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð¾Ð¸ÑÐ¾Ð² Ð¸ ÑÐ¾Ð»Ð´Ð°Ñ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ ÑÑÐ°Ð¶Ð°Ð»Ð¸ÑÑ Ð½Ð° Ð²Ð¾Ð¸Ð½Ðµ. Ð­ÑÐ¾ ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾ÐµÐ¸ Ð±Ð°Ð±ÑÑÐºÐ¸ Ð¢Ð°ÑÑÑÐ½Ñ ÐÐ¾Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð° Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ´ÑÐµÑÑÑÑ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð¾Ð²Ð¾Ð¸, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐµÐ¸ Ð±ÑÐ»Ð¾ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾ 16 Ð»ÐµÑ. Ð ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼Ñ 18-Ð»ÐµÑÐ¸Ñ Ð¾Ð½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð° ÑÐµÑÐµÐ· Ð½ÐµÐ²ÑÑÐ°Ð·Ð¸Ð¼ÑÐµ ÑÐ¶Ð°ÑÑ Ð²ÑÑ Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð³Ñ Ð´Ð¾ ÐÐµÑÐ»Ð¸Ð½Ð°. ÐÐµ Ð¼ÑÐ¶, Ð¼Ð¾Ð¸ Ð´ÐµÐ´ Ð¿Ð¾ Ð¼Ð°ÑÐµÑÐ¸Ð½ÑÐºÐ¾Ð¸ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÐ¾Ð³Ð¸Ð½Ð¾Ð², ÑÐ¾Ð¶Ðµ Ð²ÑÑ Ð²Ð¾Ð¸Ð½Ñ Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð»ÑÑ. Ð¢Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð´ÐµÐ´ Ð¿Ð¾ Ð¾ÑÑÐ¾Ð²ÑÐºÐ¾Ð¸ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ ÐÐ¾Ð³Ð´Ð°Ð½ ÐÐ¾Ð²Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð²Ð¾ÐµÐ²Ð°Ð» Ð² ÑÑÐ´Ð°Ñ ÑÐ³Ð¾ÑÐ»Ð°Ð²ÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑÑÐ¸Ð·Ð°Ð½. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑÐµ ÑÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ñ Ð¸Ð· Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ´Ð° Ð±Ð¾Ð¸ÑÐ¾Ð², ÑÐ¾Ð»Ð´Ð°Ñ Ð¸ ÑÐµÐ²Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ð¾Ð½ÐµÑÐ¾Ð², Ð¸ Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð¾ÑÐ¶ÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ð¼ Ð½Ð°ÑÐ»ÐµÐ´Ð¸ÐµÐ¼ Ð¸ ÑÐ´Ð¸Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ Ð»ÑÐ´ÑÐ¼Ð¸, Ð¸Ð· ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ñ ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð¼. ÐÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð´ÐµÐ»Ð° Ð¸Ð´ÑÑ Ð¿Ð»Ð¾ÑÐ¾, Ñ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÐµÑÐµÐ· ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð° Ð¼Ð¾Ñ Ð±Ð°Ð±ÑÑÐºÐ°, ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¾Ð½Ð° Ð±ÑÐ»Ð° ÐµÑÐµ ÑÐµÐ±ÐµÐ½ÐºÐ¾Ð¼, Ð¸ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ Ð½Ð¸ÑÐµÐ³Ð¾ Ð½Ðµ ÐºÐ°Ð¶ÐµÑÑÑ ÑÐ°ÐºÐ¸Ð¼ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÑÐ¼. Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñ ÑÐ¾ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¸ÑÑ Ð¸Ñ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ð²Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÐµÑ ÑÐ¼ÐµÐ»ÑÑ Ð´ÑÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð±Ð¾ÑÐ¾Ð»Ð¸ÑÑ Ð·Ð° ÑÐ¾, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÐ´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¸Ñ Ð»ÑÑÑÐµ Ð¸ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¸Ð½ÐµÐµ. ÐÐ°Ð¼ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¸ ÑÐµÐ³

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Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.

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