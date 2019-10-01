https://static.news.ru/photo/b00ec4aa-e466-11e9-bf78-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В центре Санкт-Петербурга популярный актёр Михаил Боярский припарковал свой внедорожник на встречной полосе, после чего отправился по своим делам.

Меня сегодня в городе не было. Если я что-то нарушил, пусть со мной ГАИ разбирается, — заявил певец в интервью « Пятому каналу ».

ГИБДД инициировало проверку по данному факту на основании фото и видео, которые попали в Сеть.

Ранее Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах. Народного артиста РСФСР возмутило, что на первом месте оказался его родной город — Санкт-Петербург, писал News.ru.