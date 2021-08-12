Меган Маркл отчаянно хотела попасть на вечеринку к Обаме, но её не позвали

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж, принц Гарри, не были приглашены на вечеринку в честь дня рождения экс-президента США Барака Обамы. По словам королевского эксперта Анджелы Левин, Маркл «отчаянно хотела» попасть на празднование, но её не позвали. Свой комментарий она дала The Sun.

Мне сказали, что несмотря на заявление Маркл о том, что она не смогла бы присутствовать, Меган отчаянно хотела быть специальным гостем на удивительной вечеринке Обамы, — заявила эксперт.

4 августа Меган Маркл и Барак Обама отмечали свои юбилеи: экс-президенту США исполнилось 60 лет, в то время как герцогине Сассекской — всего 40. Несмотря на тёплые в прошлом отношения Обамы и принца Гарри, бывший глава Соединённых Штатов не позвал королевскую чету на свою вечеринку, которая прошла в шикарном особняке стоимостью 8 млн фунтов стерлингов. Изначально на праздник были приглашены около тысячи человек, однако из-за коронавирусных ограничений их число пришлось сократить до 475. Среди особо именитых гостей экс-президента США можно выделить Стивена Спилберга, Тома Хэнкса, рэпера Джей-Зи, певицу Бейонсе, Джона Легенда, а также чету Клуни.

Маркл предпочла не устраивать шикарное торжество и в качестве подарка на своё 40-летие попросила 40 друзей уделить 40 минут времени на благотворительность. Герцогиня Сассекская никак не прокомментировала своё отсутствие на вечеринке Обамы, однако отметила, что всё равно не смогла бы туда пойти.

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