Megadeth выгнала пристававшего к подростку основателя группы

https://static.news.ru/photo/702630cc-bd49-11eb-8397-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Группа Megadeth выгнала одного из основателей, басиста Дэвида Эллефсона, которого обвинили в приставании к несовершеннолетней фанатке, сообщил вокалист Дэйв Мастейн в Twitter.

По его словам, такое решение далось коллективу нелегко, однако на фоне ситуации с подростком иного выхода не было.

Хоть мы и не знаем всех деталей произошедшего, наши связи и так были разорваны, а с уже выявленными обстоятельствами стало ясно, что работать вместе мы дальше не сможем, — написал Мастейн.

Согласно данным Variety, Эллефсон оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео с приставаниями к несовершеннолетней. Сам басист отверг все обвинения, заявив, что записи были «вырваны из контекста», чтобы испортить его репутацию и карьеру. Он также предоставил слова девушки на видео, которая утверждала, что в тот момент ей уже исполнилось 18 лет и всё происходило по обоюдному согласию.

Ранее стало известно, что актёр Кевин Спейси, обвинённый в сексуальных домогательствах, впервые за четыре года снимется в фильме.