«Мечты сбываются»: Лепс рассказал о дуэте с Пугачевой Лепс рассказал о желании исполнить совместную песню с Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский эстрадный певец Григорий Лепс рассказал о желании исполнить совместную песню с коллегой Аллой Пугачевой. Он уверен, что в недалеком будущем певица откликнется на его предложение, к тому же он знает, какую песню они могли бы спеть. Мыслями исполнитель поделился в интервью «Московскому Комсомольцу».

Есть песня, на мой взгляд, очень хорошая. Я говорил с Аллой Борисовной на эту тему. Ждем результата. Она согласится, — заверил Лепс.

По его словам, предыдущие его мечты о совместной работе с известными музыкантами успешно исполнялись. Так, он отметил наличие общих песен с Ириной Аллегровой, Александром Розенбаумом, Иосифом Кобзоном. Певец выразил уверенность, что в его жизни «мечты сбываются».

Тем не менее Лепс рассказал, что на сегодняшний день это не основная его цель, существует и более глобальная, которую он в случае успешной реализации будет считать «пиком своей карьеры».

Ранее стало известно, что Григорий Лепс, Олег Газманов и Лариса Долина посещали территории ДНР и ЛНР. Артисты приезжали, чтобы поздравить жителей с Днем Республики. Звезды встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным и возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Донецке. Алла Пугачева, напротив, после начала военной операции на территории Украины покинула РФ. Она вместе с Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле.