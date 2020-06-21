Мать Тимати прокомментировала отписку от Решетниковой

https://static.news.ru/photo/71289ea4-b3c4-11ea-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Симона Юнусова Фото: simona28/instagram.com

Мама певца Тимати Симона Юнусова отписалась от его возлюбленной Анастасии Решетниковой в социальной сети Instagram. Она заявила, что и раньше не была подписана на девушку.

Решетникова также отписалась от матери своего избранника, что заметили пользователи соцсети. Это произошло после совместных выходных, на которых у них мог возникнуть конфликт из-за подхода к воспитанию ребёнка певца и модели Ратмира, передаёт StarHit.

Я никогда не была подписана на Настю, — написала Юнусова в Instagram.

Она и раньше говорила, что не считает Решетникову членом семьи.

Как писал NEWS.ru, накануне Тимати, Джиган и блогер Даня Милохин выпустили видео на песню «Офигенный хавчик», в котором высмеяли не только жизненную ситуацию Джигана, но и весь российский шоу-бизнес. В частности, в произведении есть строки: «И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску». Телеведущей Ксении Собчак, как и многим другим, показалось, что музыкант намекает на пикантное видео с ней и Тимати, которое, как они сами признались, было постановочным.

Вскоре рэпер ответил ей, выложив в Instagram около полутора десятков сториз, в которых обращается к Собчак. Он пояснил, что под доской имел в виду не светскую львицу, а доску для занятий сёрфингом, которую в прямом эфире распилил в компании другой известной ведущей Насти Ивлеевой. В своём обращении рэпер не стеснялся в выражениях.

Он также назвал Собчак «животным» за то, что она высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании.