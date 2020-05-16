Мария Горбань получила медаль за победу над COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c2aabc6-979d-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gorban_masha

Телеведущая «Орла и решки» Мария Горбань призналась, что она и её семья переболели COVID-19.

По словам актрисы, болезнь проявилась три недели назад. У неё резко поднялась температура. Всё тело скручивало. Тогда она решила сделать компьютерную томографию. Оказалось, что у неё воспаление лёгких.

Вся семья переехала за город, чтобы вылечиться. Сейчас опасность миновала, и они решили поделиться этой историей с подписчиками.

На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую, — отметила звезда.

Артистка прошла тест на иммунитет к коронавирусу. Он оказался положительным. Врачи подарили ей сертификат и маленькую медаль, которые будут напоминать о победе над болезнью.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. И деньги ей не перевели на карту, как это обычно бывает, а отдали наличкой, рассказала её подруга, телеведущая Дана Борисова. Борисова хотела рассказать об этом поступке на «Пусть говорят», однако редакторы программы не позволили ей сделать этого, сославшись на запрет руководства, так как грубое нарушение Васильевой правил карантина является уголовным преступлением.