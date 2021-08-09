Малькова попросила защиты от отца Макеевой, устроившего её травлю

Бывшая жена бизнесмена Романа Малькова Светлана попросила защиты у СМИ от отца Анастасии Макеевой, устроившего её травлю. Малькова уверена: если недоброжелатели обретут славу, это «остудит их пыл и свои силы они смогут направить в сторону созидательных дел». Об этом она написала в своём Instagram.

Светлана заявила, что отец Макеевой — «выдающаяся личность в области юриспруденции и главный мафиози словесного каламбура» — принимает активное участие в её судьбе на протяжении последних месяцев.

Его убеждённость поражает. Ощущение, что в нашей спальне было скрытое окно, куда любил заглянуть этот неугомонный ищейка. Я долго терпела издевательства, оскорбления и всё ждала, ну когда же я услышу стук о дно. Друг мой, давайте всё-таки отвечать за свои слова, — написала Светлана.

Более того, в минувшую субботу мать Анастасии Марина Борисовна написала Мальковой сообщение, в котором высказалась по поводу суммы алиментов и прочих подробностей, которые, как отмечает экс-жена Малькова, их не касаются.

И у меня возникает вполне резонный вопрос: кто эти люди, третья сторона? Какое они имеют отношение к суду, к моим детям? Когда мы создавали нашу семью, мы строили её самостоятельно, ни на кого не полагаясь. Все шишки набивали сами. С февраля я содержу и обеспечиваю детей сама. Мне нужны силы, но неугомонные краснодарцы постоянно переступают черту нравов и закона, — отметила она.

Роман Мальков и Анастасия Макеева только недавно оформили отношения. Познакомились они год назад на даче Макеевой, в итоге бизнесмен без памяти влюбился в актрису и оставил ради неё жену и четверых детей, которые жили в Словении. Вскоре 16-летний сын переехал к отцу в Москву, а бывшая жена олигарха со скандалами расстаётся с экс-супругом.

Ранее сообщалось, что Светлана нашла нового юриста для суда. В борьбе за алименты ей теперь будет помогать кандидат юридических наук Юлия Вербицкая.