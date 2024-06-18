Максим Галкин: последние новости 18 июня, день рождения, вернется ли в РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 18 июня исполнилось 48 лет. Где комик отмечает это событие, вернется ли в Россию, чем он понравился певице Алле Пугачевой?

Где Галкин отмечает 48-летие

Галкин вместе с Пугачевой и детьми Лизой и Гарри недавно приехал в Юрмалу. Как отмечает портал teleprogramma.pro, первую часть лета юморист решил посвятить отдыху, а вернуться к гастролям планирует в августе.

Источник подчеркивает, что Галкин редко публикует личные фото, но сделал исключение в день рождения — 18 июня артисту исполнилось 48 лет. В связи с этим он выложил на своей странице в социальной сети фото с воздушными шарами.

«Обычно с самого утра его поздравляют двойняшки Лиза и Гарри, а также жена. На этот раз он запечатлелся на улице с белыми воздушными шарами. При этом его волосы были мокрыми. Возможно, что именинник только поплавал в бассейне. Артист напомнил, что ему исполнилось 48 лет», — пишет портал.

Вернется ли Галкин в Россию

Продюсер и бывший директор народного артиста России Филиппа Киркорова Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Галкин вряд ли вернется в РФ. Он напомнил, что шоумен нелестно высказывался о родной стране после эмиграции.

«Есть те, кто уехал на Запад и сидят там тихо, молчат. А тут Галкин продолжает лить дерьмо на родную страну», — пояснил Дзюник.

В то же время звездный адвокат Сергей Жорин считает, что в случае возвращения в Россию у Галкина могли бы возникнуть проблемы с законодательством. В разговоре с NEWS.ru юрист предположил, что против шоумена до сих пор не возбудили уголовное дело, связанное с высказываниями о политической ситуации, из уважения к народной артистке СССР Алле Пугачевой.

«Я предполагаю, что если бы он вернулся в Россию, то с определенной степенью вероятности какие-то последствия произошли бы. Единственным препятствием является безусловная любовь россиян по отношению к его супруге, Алле Пугачевой. То есть это единственное препятствие, почему до сих пор не было возбуждено уголовное дело в отношении Галкина», — сказал Жорин.

Фото: Личный архив Сергея Жорина Сергей Жорин

Почему Пугачева выбрала Галкина

По словам Дзюника, знакомство Галкина и Пугачевой состоялось, когда Примадонна в начале 2000-х жила в гостинице «Балчуг» и лечила голос. Продюсер отметил, что певица скучала и поэтому приблизила к себе Галкина.

Дзюник также рассказал, что юморист никогда перед Пугачевой «не заискивал и не лебезил». Собеседник NEWS.ru считает, что Примадонне понравился такой подход.

«Скажем, приходят они на студию писать песню. Алла заявляет: „Я текст не выучила“. Максим ей отвечает очень строго: „А какого хрена ты тогда пришла? Иди, учи текст“. Я лично это наблюдал. Или, допустим, Галкин возмущался: „Долго будешь собираться? Я стою, жду“. В общем, Пугачева начала водить с ним шашни», — отметил продюсер.

Почему в шоу-бизнесе молчат о Галкине

Шоумен Сергей Дворцов предположил, что звезды шоу-бизнеса не говорят плохо о Галкине, поскольку боятся получить ответную негативную реакцию от Пугачевой в случае ее возвращения в Россию.

«Половина бомонда боится, как бы Алла Борисовна не вернулась и не дала всем, кто плохо говорит про нее или ее мужа, увесистых люлей», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Второй причиной, почему артисты молчат о Галкине, продюсер назвал политику. По его словам, тема иноагентов является нежелательной в шоу-бизнесе. Третья же причина молчания звезд о юмористе — колкие и неприятные шутки Галкина, которые он позволяет себе публично, унижая других, считает Дворцов.

«Сейчас мало кто высказывает свою позицию в отношении иноагентов. Поэтому молчать будут и все те, кому он сделал гадости, а таких людей немало, и те, у кого с ним хорошие отношения, чтобы не навредить себе», — констатировал собеседник NEWS.ru.

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