Максим Галкин: последние новости 17 мая, песня о замке, отказ Орбакайте

Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил против возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию, а шоумен Стас Барецкий написал песню о нем. Какие известны последние новости о юмористе на сегодня?

Что за песня о Максиме Галкине и Алле Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий сообщил NEWS.ru, что сочинил песню о певице Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине. В композиции говорится, что он купил дом в деревне Грязь, который ранее был оформлен на юмориста, и решил открыть там морг.

«Думал, как мне повезло, тут решил я всем назло — замок взять в деревне Грязь, чтобы последний князь мне завидовал. <...> Морг решил я там открыть», — говорится в песне Барецкого.

Шоумен особое внимание в композиции уделил Максиму Галкину. В тексте песни говорится, что на родине шоумена ждут российские сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

«Здесь, в Грязи, да просто рай, Пугачева, прилетай. Ну а Галкина, Максим, ждет в России ФСИН», — пропел артист.

При этом продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что Стас Барецкий пытается пропиариться на теме Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По его словам, новая песня шоумена об артистах и их бывшем совместном замке в подмосковной деревне Грязь напоминает «фрик-контент».

«Барецкий хайпует на теме Пугачевой и Галкина, чтобы постоянно находиться в инфополе. Сейчас для этого складывается благоприятная почва, и он использует ее по максимуму. Серьезно воспринимать его как музыканта я не могу. Подобные ролики больше напоминают фрик-контент, это не серьезный музыкальный материал», — заявил NEWS.ru Рудченко.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

С какой просьбой о матери Орбакайте обратилась к Галкину

Певица Кристина Орбакайте обратилась к Максиму Галкину с просьбой приехать в Россию и позволить Алле Пугачевой жить в Подмосковье, сообщает Popcake со ссылкой на источник.

«Просит молодого юмориста вернуть все на круги своя, приехать домой и позволить ее матери проживать свою старость в любимом доме, в привычной обстановке и рядом с близкими друзьями, членами семьи», — пишет источник.

По данным портала, Галкин якобы не пошел на уступки.

Где сейчас проживает Максим Галкин

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой на днях посетил концерт Юрия Шевчука и его группы «ДДТ» на Кипре, где у семьи, согласно данным СМИ, есть недвижимость в Лимасоле.

Однако экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что звездная семья в скором времени планирует переехать в США. По его мнению, на это указывает наличие у артистов двух квартир в Нью-Йорке.

«Не надо быть гадалкой, чтобы понять, что две квартиры в Нью-Йорке, которые сейчас готовят к приезду звездной четы, которая то в Израиле, то на Кипре, не просто так приводят в порядок. И подбирают прислугу — обязательную няню и домохозяйку: без этих людей Пугачева не живет», — рассказал Худяков.

Где у Галкина запланированы концерты

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время шоумен выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября).

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