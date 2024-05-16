«Фрик-контент»: продюсер оценил новую песню Барецкого о Пугачевой и Галкине Продюсер Рудченко: Барецкий выпустил песню о Пугачевой и Галкине ради хайпа

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий пытается пропиариться на теме народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), высказался в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, новая песня Барецкого об артистах и их бывшем совместном замке в подмосковной деревне Грязь напоминает «фрик-контент». Он считает, что шоумен хочет постоянно находиться в инфополе.

Барецкий хайпует на теме Пугачевой и Галкина, чтобы постоянно находиться в инфополе. Сейчас для этого складывается благоприятная почва, и он использует ее по максимуму. Серьезно воспринимать его как музыканта я не могу. Подобные ролики больше напоминают фрик-контент, это не серьезный музыкальный материал, — заявил Рудченко.

Ранее Барецкий рассказал, что написал песню о Пугачевой, поскольку у него уже давно есть чувства к певице. В композиции он призывает Примадонну прилететь в Россию, чтобы «попить чай». Шоумен также упомянул Галкина, которого, по его словам, ждут российские сотрудники ФСИН. Как отметил Барецкий, эта песня является любовным письмом и музыкальным посылом к Пугачевой.