https://static.news.ru/photo/28dcdf10-5673-11ea-99a5-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.

По словам королевы шансона, она никогда не била свою наследницу. Во всех бедах она обвинила своего супруга.

Где ты видела отца, который говорит, что лёгкие наркотики полезны? Он виноват во всём, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать! — заявила артистка.

При этом Собчак задавала однотипные вопросы, чем разозлила Успенскую.

Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу, — сказала звезда, покидая студию.

Ранее во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей, писал NEWS.ru.