Лоза рассказал, от чего скончался музыкант Кальянов

https://static.news.ru/photo/1ea56746-0560-11eb-9de1-fa163e074e61_660.jpg Александр Кальянов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальной сети отреагировал на смерть звукорежиссёра и певца Александра Кальянова.

О кончине артиста 2 октября сообщила Алла Пугачёва. Кальянову было 73 года.

Лоза рассказал, что они познакомились в период записи первого варианта знаменитой песни «Плот». По словам композитора, к Кальянову обращались за помощью многие артисты, ведь он «понимал музыку как мало кто другой» и был настоящим перфекционистом.

По словам Лозы, певец на протяжении последних трёх лет боролся со страшной болезнью и почти ни с кем не общался, так как не хотел «грузить» своими проблемами других людей.

Борьба была неравной — рак оказался сильнее, — заявил Лоза в Facebook.

Кальянов в начале своей музыкальной деятельности работал в командах Пугачёвой и Александра Барыкина. В 1984 году он открыл одну из первых частных студий звукозаписи.

Именно Примадонна убедила Кальянова в том, что ему стоит заняться сольным творчеством. Впервые в качестве певца он вышел на сцену в 1988 году на «Рождественских встречах с Аллой Пугачёвой». Тогда мужчина исполнил песню «Старое кафе», которая стала хитом.

Как передавал NEWS.ru, артист Максим Галкин рассказал о последней встрече с умершим музыкантом Александром Кальяновым. Он и его супруга Пугачёва принимали певца у себя в гостях в начале августа 2020 года.