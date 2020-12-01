Лопырёва запечатлела себя у трапа частного самолёта

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Получившая недавно статус жены чиновника республики Коми Виктория Лопырёва не оставила своих звёздных привычек. Модель по-прежнему путешествует по жарким странам, а северную российскую республику изучает пока только в теории.

В этот раз блондинка опубликовала в Instagram фото в маленьком чёрном платье на фоне частного самолёта. Куда собралась лететь жена Булатова в этот раз, она не сообщила.

Ранее сообщалось, что муж Лопырёвой Игорь Булатов стал первым заместителем председателя правительства Коми. Кандидатуру Булатова поддержали большинство депутатов. За пару недель до этого близкий знакомый звезды рассказал, что она собирается в скором времени развестись со своим супругом. Причиной ссоры стала нехватка денег и финансовая нестабильность мужа, который больше не может обеспечивать семью. Телеведущая даже перестала публиковать в соцсетях их общие снимки, хотя раньше она выкладывала фотографии с супругом каждый день, писал NEWS.ru..