Лера Кудрявцева показала танец маленькой дочки

https://static.news.ru/photo/b1e479e8-1b90-11eb-b54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась перед подписчиками успехами своей двухлетней дочери Марии. 49-летняя супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала в сторис в Instagram видеозапись зажигательного танца малышки.

Одетая в розовую майку с единорогом и розовые штанишки с принтом Маша задорно танцевала под песню Аллы Пугачёвой «Волшебник-недоучка». Девочка маршировала и попадала в такт. Перед камерой Мария вела себя как настоящая артистка, а в руках у неё была ленточка как у гимнастки.

В конце видео появилась и сама Лера, у которой в руках была такая же ленточка. Телеведущая завязала её как бантик у себя на голове.

Мария — второй ребёнок знаменитости. Первенцу Кудрявцевой Жану Ленюку в этом году исполнилось 30 лет, а внук Леры старше Марии всего на три месяца.

Недавно Кудрявцева призналась, что напряжение на съёмках она снимает с помощью комфортной обуви. Она выложила в Instagram снимок, где готовится к эфиру в домашних тапочках.

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