Лера Кудрявцева показала танец маленькой дочки

Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась перед подписчиками успехами своей двухлетней дочери Марии. 49-летняя супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала в сторис в Instagram видеозапись зажигательного танца малышки.
Одетая в розовую майку с единорогом и розовые штанишки с принтом Маша задорно
В конце видео появилась и сама Лера, у которой в руках была такая же ленточка. Телеведущая завязала её как бантик у себя на голове.
Мария — второй ребёнок знаменитости. Первенцу Кудрявцевой Жану Ленюку в этом году исполнилось 30 лет, а внук Леры старше Марии всего на три месяца.
Недавно Кудрявцева призналась, что напряжение на съёмках она снимает с помощью комфортной обуви. Она выложила в Instagram снимок, где готовится к эфиру в домашних тапочках.
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