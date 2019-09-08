https://static.news.ru/photo/03f3cada-9222-11e9-b53d-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка и Дмитрий Песков Фото: PK connection/Russian Look/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка поделилась со своими поклонниками секретами традиционной русской кухни.

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она занята лепкой домашних пельменей. При этом в приготовлении блюда ей помогает пятилетняя дочка Надя.

Самые лучшие самолепные домашние пельмешки! Помните, как в детстве всей семьёй лепили их? — поинтересовалась Навка у подписчиков.

Она отметила, что такие рецепты просто необходимо передавать от матери к дочери.

Ранее фигуристка научила готовить свою маленькую дочь настоящий борщ. Девочка даже самостоятельно отправила в кипящий бульон капусту. Конечно же, за процессом строго следила мама.

Пользователи Сети высоко оценили кулинарные способности Татьяны, однако выразили сомнение в том, что она сама сделала пельмени.

Татьяна вкусняшки эти не вы делаете, не верю, — оставила комментарий под фото одна из подписчиц.

Другие пользователи также поддержали эту версию, предположив, что пельмени слепила помощница по дому, а Навка лишь разложила их аккуратно на столе для фотосессии.

Опытные хозяйки также раскритиковали фигуристку за то, что она готовит еду с распущенными волосами.

Первый раз вижу, чтобы лепили пельмени с непокрытой головой, — прокомментировала пост поклонница спортсменки.

В итоге пользователи Сети пришли к единому мнению, что Навка решила просто сделать красивый кадр, понадеявшись, что ей поверят.

Лучше не смешите, у Пескова — штат домработников, — предположил один из комментаторов.

Ранее News.ru писал о том, что Татьяна Навка удивила поклонников фотографией в откровенном платье красного цвета. Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в длинном платье с экстремальным вырезом до пупка и оголёнными ногами.