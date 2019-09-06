https://static.news.ru/photo/9f6da368-d116-11e9-b745-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка удивила поклонников фотографией в откровенном платье красного цвета.

Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в длинном платье с экстремальным вырезом до пупка и оголёнными ногами. При этом Навка в откровенной позе лежит на белом диване, прикрыв глаза.

Когда настроение соответствует цвету вашего платья. Вечер точно будет отличный, — подписала фотографию фигуристка.

При этом поклонники Навки разделились на два лагеря: одни выразили восхищение её безупречными ногами и чувством стиля, а другие, напротив, заметили признаки фотошопа на стопах и обвинили спортсменку в излишней эротичности.

Хороша чертовка! — оставила комментарий одна из поклонниц.

Ранее News.ru писал о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади. Свадьба спортсменки и высокопоставленного чиновника состоялась в августе 2015 года в Сочи.