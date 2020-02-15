Фото: Boris Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что сообщение о «скандале» с актёром Леонардо Ди Каприо якобы из-за отказа сделать совместное селфи не соответствует действительности. По его словам, на церемонии награждения премией «Оскар» в Лос-Анджелесе он и не пытался сделать снимок со звездой Голливуда.

У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно? — отметил певец в эфире телеканала НТВ. Он...