https://static.news.ru/photo/19ea5940-5058-11ea-98c5-fa163e074e61_660.jpgЮрий КуклачёвФото: Boris Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв заявил, что получает «нормальную пенсию», однако умер бы с голоду, если бы не работал. По его словам, продукты и бензин съедают большую часть его нынешнего бюджета.
У меня пенсия 23 тысячи, плюс за Народного артиста России добавили 30 тысяч. Орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тысяч рублей в месяц, — раскрыл Куклачёв сумму выплат порталу Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по словам 79-летней актрисы Светланы Светличной, маленькая пенсия вынуждала её принимать участие в творческих вечерах. Актриса заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. При этом, теперь она называет себя единственным человеком из заслуженных артистов, который доволен пенсией.