Кружевные трусы и парфюм: на что Дрожжина тратила деньги Баталовой

https://static.news.ru/photo/25bf990e-7eee-11eb-9323-96000091f725_660.jpg Наталия Дрожжина и Михаил Цивин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Актриса Наталья Дрожжина покупала кружевные трусы и духи на деньги дочери народного артиста Алексея Баталова Марии. Чеки на эти покупки нашла сама Баталова после изучения выписки со своей карты.

Как выяснил телеканал НТВ, 32,5 тысячи рублей Наталья Дрожжина, которая заботилась о семье Баталовых, потратила на дорогие духи. В тот же день — 4 января 2020 года — она купила кружевное бельё на 11 тысяч рублей. Бы ещё один чек на 15 тысяч рублей, также за нижнее бельё, сообщила Мария Баталова.

По данным СМИ, в 2019 году со счёта дочери актёра сняли дважды по полмиллиона рублей. Назначение платежа — кинофестиваль «Журавли». Но позднее выяснилось, что все траты на фестиваль взяла на себя администрация Владимирской области.

Цивин и Дрожжина знали, где и сколько хранится на счетах Баталовых, даже лучше самих Баталовых. Благодетели уверяли, что деньги народного артиста они тратили исключительно на нужды его семьи, — сказано в материале телеканала.

Сам Михаил Цивин утверждает, что никого не грабил, а только хотел помочь, также как и Дрожжина.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков перевёл семье Баталова 820 тысяч рублей, заявил адвокат режиссёра Павел Астахов. А до этого адвокат вдовы актёра Гитаны Леонтенко Юлия Антонова заявила, что на счёт её подопечной поступили 120 и 180 тысяч рублей единоразовыми платежами и ни о каких ежемесячных выплатах речи не идёт.