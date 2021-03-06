Кружевные трусы и парфюм: на что Дрожжина тратила деньги Баталовой

Актриса Наталья Дрожжина покупала кружевные трусы и духи на деньги дочери народного артиста Алексея Баталова Марии. Чеки на эти покупки нашла сама Баталова после изучения выписки со своей карты.
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По данным СМИ, в 2019 году со счёта дочери актёра сняли дважды по полмиллиона рублей. Назначение платежа — кинофестиваль «Журавли». Но позднее выяснилось, что все траты на фестиваль взяла на себя администрация Владимирской области.
Цивин и Дрожжина знали, где и сколько хранится на счетах Баталовых, даже лучше самих Баталовых. Благодетели уверяли, что деньги народного артиста они тратили исключительно на нужды его семьи, — сказано в материале телеканала.
Сам Михаил Цивин утверждает, что никого не грабил, а только хотел помочь, также как и Дрожжина.
Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков перевёл семье Баталова 820 тысяч рублей, заявил адвокат режиссёра Павел Астахов. А до этого адвокат вдовы актёра Гитаны Леонтенко Юлия Антонова заявила, что на счёт её подопечной поступили 120 и 180 тысяч рублей единоразовыми платежами и ни о каких ежемесячных выплатах речи не идёт.