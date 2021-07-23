Критик предложил заменить графа Вронского в сериале «Анна К» на рэпера

Любой «осовремененный» ремейк классических произведений нельзя снимать простым переносом сюжетной линии в настоящие реалии, так как меняются социальные условия и предпосылки, рассказал NEWS.ru кинокритик Василий Корецкий. Таким образом он оценил экранизацию романа Льва Толстого «Анна Каренина» для сервиса Netflix.

Проект называется «Анна К» и является первым оригинальным российским сериалом для онлайн-кинотеатра. Сюжет бессмертного труда великого писателя развернётся не во второй половине XIX века, а в современной РФ.

Эксперт подчеркнул, что, например, толстовский граф Алексей Вронский в XXI веке, скорее всего, не смог бы быть военным, живущим на широкую ногу. Сегодня образ транжиры и мота больше подходит рэперам-тусовщикам.

Вся коллизия «Анны Карениной» завязана на определённых социальных реалиях, которые сейчас нерелевантные. Трудно предположить, что сегодня невозможность развода или вопросы чести разрушат жизнь женщины. Особенно если она принадлежит к столичным кругам. Она, конечно, может быть — эта коллизия, но развиваться будет иначе. Другим должен быть Вронский, другую должность должен занимать Каренин, причины трагедии должны быть другие, — отметил Корецкий.

Он добавил, что сегодня тем не менее можно экранизировать «осовремененные» труды Николая Гоголя или Михаила Салтыкова-Щедрина. Например, «Историю одного города» последнего.

Накануне Netflix начал снимать сериал «Анна К». Анну Каренину сыграет Светлана Ходченкова, Алексея Каренина — Фёдор Бондарчук, Дарью Облонскую — Юля Александрова, Степана Облонского — Гоша Куценко, Константина Лёвина — Юра Борисов. Имя исполнителя роли Алексея Вронского пока держится в секрете. Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сериал выйдет на Netflix по всему миру.

Анна Каренина в новом сериале — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

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