https://static.news.ru/photo/1083b77e-c170-11e9-b841-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Актриса Кристина Асмус поведала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время путешествия на Мальдивы. По словам 31-летней супруги комика Гарика Харламова, на коралловых островах она впервые обгорела.

Также в отпуске звезда «Интернов» сильно порезалась о коралл и заболела. Более того, прибавила в весе пять килограммов, написала актриса на своей странице Instagram .

Короче, отпуск удался! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву! Это было незабываемо! — говорится в сообщении Асмус.

Ранее News.ru сообщал, что Асмус отправилась в отпуск на Мальдивы вместе с дочерью. На снимке с курорта актриса продемонстрировала спортивные способности, сделав стойку на руках с вытянутыми вперёд ногами. Подписчики пришли в восторг от того изящества, с которым Асмус выполнила трюк. Некоторые задались вопросом, умеет ли так же супруг артистки — шоумен Гарик Харламов.